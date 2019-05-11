الزمالك يعود للمنافسة على لقب الدوري المصري

المصدر: القاهرة - أ ف ب

واصل الزمالك ملاحقة الأهلي وبيراميدز في صدارة الدوري بعدما حقق فوزاً صعباً على ضيفه وادي دجلة في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة التاسعة والعشرين ضمن بطولة مصر لكرة القدم.

سجل للزمالك عمر السعيد (22) ومحمود علاء (48 من ركلة جزاء)، ولوادي دجلة محمد هلال (66).

بهذه النتيجة دخل الزمالك في صلب الصراع على اللقب رافعاً رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن بيراميدز الثاني الذي لعب ثلاث مباريات أكثر، وأربع نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراة أكثر، في حين تجمد رصيد وادي دجلة عند 35 نقطة ليتراجع للمركز الثاني عشر.

وأخطأ حارس الزمالك السابق ودجلة الحالي في تقدير الكرة في الهدف الأول مهدياً الزمالك هدف السبق، وهو نفس الخطأ الذي كرره الحارس محمد عبد المنصف العام الماضي.