ريال مدريد يتقاضى 120 مليون سنوياً مقابل شراكته مع آديداس

المصدر: مدريد - أ ف ب

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، وشركة التجهيزات الرياضية الألمانية «أديداس» تمديد شراكتهما حتى 2028، مقابل مبلغ قياسي، قدرته الصحافة بـ 120 مليون يورو سنوياً.

وارتبط النادي الملكي و«أديداس» بعلاقات شراكة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وتوصلا الأربعاء إلى اتفاق جديد، يمتد حتى 2028، حسب بيان للشركة الألمانية.

ولم يكشف أي من الجانبين التفاصيل المالية للاتفاق، بيد أن صحيفة «ماركا»، اعتبرت أن هذه الشراكة ستعود بمبلغ 120 مليون يورو على النادي المدريدي كل موسم.

وحسب شركة «ديلويت» للإحصاءات والاستشارات المالية، انتقل ريال مدريد مؤخراً إلى صدارة ترتيب الأندية الأكثر دخلاً في العالم: ففي موسم 2017-2018، وصل رقم أعمال النادي إلى 750.9 مليون يورو.