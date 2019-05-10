بلاتر يهدد بمقاضاة «فيفا» وإنفانتينو

المصدر: جنيف - أ ف ب

هدد الرئيس السابق للاتحاد الدولي في كرة القدم السويسري جوزيف بلاتر بمقاضاة الهيئة القيادية في «فيفا» وخليفته في رئاسة الاتحاد مواطنه جاني إنفانتينو لنشر «معلومات خاطئة» والإضرار بسمعته.

وقال بلاتر في تقرير نشرته مجلة «فيلفوخي» السويسرية «سأقوم بملاحقات قضائية ضد جاني إنفانتينو والفيفا. لدي الكثير، والأمر زاد عن حده».

وأوقف الرئيس السابق للفيفا البالغ 83 عاما في 2015 عن أي نشاط على خلفية فضيحة الفساد الهائلة التي عصفت بكرة القدم العالمية. وفي حديثه أول من أمس، أكد بلاتر أن تصريحات الفيفا المتعلقة بدفوعات مزعومة كان حصل عليها تحتوي على معلومات مغلوطة.

وأضاف «المعلومات ومختلف تصريحات الفيفا حول عائداتي خاطئة، وهم بذلك أضروا بسمعتي».

واحتج بلاتر خصوصاً ضد مزاعم حصوله على مكافأة بقيمة 12 مليون فرنك سويسري (12 مليون دولار) بعد إقامة مونديال 2014 في البرازيل.

وشدد «المعلومات التي تفيد بأني حصلت على مكافأة هي مغلوطة»، مشيراً إلى مزاعم خاطئة حول راتبه، واعتبر أن «الطريقة التي عاملني بها خليفتي غير مفهومة».