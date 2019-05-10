دراجات الإمارات تشارك في عربية الطريق والمضمار

المصدر: الشارقة - محمود شلبي

وافق مجلس إدارة اتحاد الدراجات في اجتماعه أمس برئاسة أسامة أحمد الشعفار على مشاركة منتخبات الكبار والإناث والشباب والناشئين في البطولة العربية للمضمار والبطولة العربية للطريق المقرر إقامتهما في مصر، كما وافق على مشاركة منتخب الكبار في طواف إندونيسيا الدولي الذي ينظمه الاتحاد الإندونيسي في الفترة من 21 إلى 23 أغسطس المقبل.

وناقش المجلس الترتيبات الخاصة بالاستعداد لطواف دبي النسائي الذي ينظمه الاتحاد في ديسمبر المقبل وقام بتحديد اختصاصات ومهام اللجان في إطار الحرص على الاستعداد المبكر لخروج الطواف بالشكل اللائق والمشرف.

واطلع المجلس على التقرير الخاص بالمشاركة في بطولة آسيا التي أقيمت في أوزباكستان وأشاد المجلس بالنتائج المشرفة التي حققها فريق الباراسيكلينغ الذي حصد 4 ميداليات فضية وبرونزية.