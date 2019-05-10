المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت «عقارات جميرا للغولف» ومدرب الغولف العالمي الشهير بيتر كوين، عن افتتاح «أكاديمية بيتر كوين للغولف دبي» ضمن وجهة الغولف الرائدة في المنطقة.

وستقدم الشراكة بين المدرب العالمي بيتر كوين و«عقارات جميرا للغولف»، التي تستضيف «بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف»، والتي تصل قيمة جوائزها إلى 8 ملايين دولار أمريكي، فلسفة التدريب الناجحة التي تشتهر بها «أكاديمية بيتر كوين» ضمن مرافق التدريب العالمية في «عقارات جميرا للغولف».

وقال ستيفن دين، رئيس «أكاديمية بيتر كوين دبي»: «الأكاديمية فرصة لوضع «عقارات جميرا للغولف» على الساحة العالمية».