رماة الإمارات للإسكيت يدشّنون مشوار كأس العالم اليوم

المصدر: تشانغون- البيان الرياضي

يخوض رماة منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الأبراج «الإسكيت» منافسات بطولة كأس العالم المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بمدينة تشانغون الكورية بمشاركة 440 رامياً ورامية، يمثلون 58 دولة في المسابقات الخمس، التي تشهدها البطولة وهي إسكيت رجال وإسكيت سيدات وتراب رجال وتراب سيدات والزوجي المختلط.

حيث سيتم التنافس على 8 بطاقات أولمبية مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ووصل منتخب رماية الأطباق من الحفرة «التراب» إلى تشانغون أمس، لينضم إلى أقرانه رماة الإسكيت للمشاركة في البطولة نفسها الأربعاء والخميس المقبلين.