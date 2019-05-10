بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، التقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بسبب توجيهه الاتهامات إلى رئيس وأعضاء المجلس بالرشوة والفساد، دون أي سند، في حين كان يتعين عليه اللجوء إلى النائب العام ضد من يرى اتهامهم، وتقديم المستندات الدالة على ذلك.

وأصدر المجلس بياناً قال فيه، إن البلاغ يتضمن استغلال شعبية النادي في ترويع وتهديد أعضاء المجلس، والتعرض لحياتهم الشخصية، عبر نشر أرقام هواتفهم الخاصة، وكذلك الاتصال بهم بشخصه، وتوجيه اتهامات، وألفاظ نابية، وبذيئة، وهو ما يوقعه تحت طائلة القانون.

وأكد المجلس أن «قراراته التي صدرت مسبقاً بحق الشخص المذكور»، والبرامج التي ظهر فيها، كانت بسبب التلفظ بألفاظ نابية، وإلقائه بالتهم دون دليل، وإهانة العديد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية.