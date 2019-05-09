رابتورز يكتسح سيفنتي سيكسرز

المصدر: لوس أنجليس - وكالات

أحرز كواهي ليونارد 21 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة ليحقق تورونتو رابتورز فوزاً ساحقاً على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 125-89 أول من أمس ويتقدم 3-2 في قبل نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ويستطيع رابتورز الفوز بالمواجهة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في اللقاء السادس اليوم الخميس في فيلادلفيا. وإذا كانت هناك مباراة سابعة فستقام في تورونتو يوم الأحد القادم. وسجل باسكال سياكام 25 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة مع رابتورز. وأضاف كايل لوري 19 نقطة وداني جرين 17 نقطة ومارك غاسول 11 نقطة.