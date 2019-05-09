راتب بيل يضرب خطط زيدان

المصدر: مدريد - وكالات

تعرضت خطط المدرب زين الدين زيدان للتخلص من الويلزي غاريث بيل إلى ضربة قوية بعد أن أصر الويلزي على عدم التنازل عن راتبه الحالي. ولا يعد بيل ضمن مخططات زيدان في الموسم المقبل، لكن التخلص من «القاطرة الويلزية» لا يبدو بالأمر الهين.

ويصر بيل على البقاء في «سانتياغو بيرنابيو»، وعدم التنازل عن المبلغ المالي الذي يتقاضاه حالياً، رغم وجود عروض من أندية كبرى ترغب بضمه، لكن راتبه المرتفع يقع عائقاً أمام الصفقة.

ويتقاضى بيل حالياً راتباً سنوياً يقدر بـ17 مليون يورو، علماً أن أندية قليلة قادرة على دفع مثل هذا المبلغ الكبير، ومنها مانشستر يونايتد. لكن فشل «الشياطين الحمر» في الحصول على مقعد في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، سيجعل النادي بنسب كبيرة يصرف النظر عن لاعب توتنهام السابق.