ريكاكو إيكي تواصل القتال ضد «اللوكيميا»

المصدر: طوكيو - وكالات

قالت السباحة اليابانية ريكاكو إيكي، التي كانت مرشحة للمنافسة على ميدالية في أولمبياد طوكيو قبل الإعلان عن إصابتها بسرطان الدم (اللوكيميا) في فبراير، إنها تواصل بسلاسة رحلة التعافي لكنها تشعر أحياناً أن «قلبها ينفطر».

وأحرزت إيكي ستة ألقاب في دورة الألعاب الآسيوية العام الماضي وحصدت فضيتين أيضاً في سباقات التتابع لتصبح أول رياضية تنال لقب (أفضل لاعب) في ألعاب آسيا. ووجهت إيكي أمس الشكر للمشجعين،وقالت إن مرحلة العلاج تسير بشكل جيد لكنها أحياناً تمر بفترات صعبة. وأضافت «سأخضع للعلاج لفترة طويلة لكني أفكر فيما أريد فعله بعد انتهاء ذلك وأواصل التحلي بالإيجابية».