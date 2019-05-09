إلغاء الدوري السوداني.. صراع الأندية والاتحاد

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

رفضت أندية الدوري السوداني قرار الاتحاد العام لكرة القدم القاضي باستئناف مسابقة الدوري الممتاز من جديد، وجددت الأندية مطالبتها للاتحاد بإلغاء الموسم الكروي مع اعتماد الرباعي الهلال والمريخ وأهلي شندي وهلال الأبيض، للمشاركة في بطولتي الكاف خلال الموسم الجديد، فيما أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني أنهم توصلوا إلى صيغة تمهد لاستئناف بطولة الدوري خلال أسبوع، وأضاف أن الاتحاد أمن على استمرار المسابقة، وتجاوز كل أوجه القصور الماضية، والعمل على إكمال المباريات في الموعد المحدد سابقاً.

وتمسكت الأندية بضرورة إلغاء الدوري الممتاز وتحديد شهر يوليو المقبل موعداً لانطلاقة النسخة الجديدة للدوري بدلاً عن شهر أغسطس حتى تكون الفرصة متاحة للأندية المشاركة في بطولتي «كاف» للتحضير الجيد. من جهته أكد مصدر مسؤول بكتلة الأندية أن الاتحاد العام أكد رفضه لمذكرة الأندية، ووصف الاتحاد بأنه لا يحس بمشاكل الأندية ومعاناتها .

وأشار رئيس لجنة المسابقات إلى أن بطولة الدوري لا يمكن إلغاؤها لعدد من الأسباب على رأسها الالتزامات التعاقدية.