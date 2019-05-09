روسيا توقف العداءة سافينا 12 عاماً بسبب تعاطي المنشّطات

المصدر: موسكو - وكالات

أعلن الاتحاد الروسي لألعاب القوى أمس إيقاف كسينيا سافينا، عداءة المسافات المتوسطة، لمدة 12 عاماً بسبب مخالفات تتعلق بلوائح المنشطات على الصعيد الدولي. وأضاف الاتحاد الروسي أن مدربها وزوجها أليكسي سافين تعرض للإيقاف أربع سنوات بسبب مخالفة لوائح المنشطات.

وكانت وحدة النزاهة ، والمسؤولة عن مراقبة تعاطي المنشطات في اللعبة، قالت الشهر الماضي إنه تم توجيه اتهام إلى الاثنين بداعي «التلاعب والاشتراك» في مخالفة لوائح المنشطات. وتعرض الكثير من الرياضيين الروس للإيقاف في السنوات الأخيرة بعدما كشفت تحقيقات دولية عن وجود تعاطي للمنشطات على نطاق واسع وبشكل ممنهج وبرعاية الدولة .

وعوقبت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات بالإيقاف وكذلك الاتحاد الروسي لألعاب القوى بعدما كشف تقرير للوكالة العالمية عن وجود أدلة على رعاية الدولة الروسية لتعاطي المنشطات.