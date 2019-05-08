الوصل والفجيرة يتألقان في شتوية السباحة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توّج فريق الوصل بالمركز الأول في بطولة الدولة الشتوية للسباحة بالمجري الطويل 50 م، في البطولة التي أقيمت بمسبح نادي الجزيرة في أبوظبي على مدار يومين.

وشهدت مشاركة كبيرة من الأندية، إضافة إلى مشاركة منتخب أصحاب الهمم الذي شارك في الأولمبياد الخاص، وتم تكريمهم من قبل سلطان سيف سلطان السماحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ونجح براعم فريق الفجيرة تحت 10 سنوات في الفوز بالمركز الأول لهذه الفئة في إنجاز رائع للنادي والتفوق على باقي أندية الدولة.

ونجح الوصل في حصد 26660 نقطة ليتوج بالترتيب العام لمرحلة العمومي، وفي فئة 10 سنوات اقتنص براعم نادي الفجيرة المركز الأول برصيد 7915. كما تم تتويج نادي الوصل بدرع التفوق الرياضي العام للسباحة لعام 2018، وذلك بعد حصده لأكبر عدد من الميداليات والبطولات في العام الماضي ليحافظ على لقبه بطلاً للسباحة الإماراتية.