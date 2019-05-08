90 دقيقة تفصل صلاح عن إنجاز تاريخي

المصدر: لندن - وكالات

أصبح المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قاب قوسين أو أدنى من تحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على جائزة هداف الدوري الإنجليزي عامين متتاليين. ويفصل صلاح 90 دقيقة فقط، عن الظفر بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بعد تتويجه للجائزة الموسم الماضي بتسجيله 32 هدفاً.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليغ برصيد 22 هدفاً، وبفارق هدفين عن كل من الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، والغابوني بيير إميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، وزميله في الريدز، السنغالي ساديو ماني. ويستضيف ليفربول، وولفرهامبتون في الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري يوم 12 من مايو الجاري.