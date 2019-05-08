لاعب سوداني يسهم في صعود 3 أندية سعودية للمحترفين

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

حقق السوداني سعيد مصطفى لاعب المريخ والأهلي شندي السودانيين السابق إنجازاً فريداً من نوعه بمساهمته في صعود ثلاثة أندية سعودية لدوري المحترفين على التوالي.

وكانت البداية بفريق الفيحاء الذي قاده اللاعب الملقب بالسعودي لدوري المحترفين رفقة مواطنه لاعب الهلال صهيب عز الدين الثعلب وذلك في العام 2017. وفي العام 2018 نجح السعودي رفقة زملائه في الوصول بالحزم لدوري المحترفين السعودي وهو الإنجار الذي كرره اللاعب مرة أخرى.

وفي 2019 خاض سعيد مصطفى تجربته الثالثة وكانت مع ضمك، الذي قاده (الأحد) الماضي للصعود لدوري المحترفين في إنجاز آخر، وعلق سعيد على الإنجاز عبر صفحته الرسمية في فيسبوك وكتب: «هاتريك» صعود.

من ناحية أخرى ، هدد لاعبو فريق الكرة بنادي الهلال بالتوقف عن التدريبات .وكان عدد من لاعبي الهلال أبدوا تذمراً من عدم الالتزام بصرف الرواتب الشهرية لمدة 3 أشهر،إلى جانب عدم الإيفاء بحوافز 5 مباريات محلية، بالإضافة إلى بعض نثريات الرحلات الخارجية.

وأجرى عدد من لاعبي الهلال اتصالات بمدير الكرة لكنهم لم يحصلوا علي إجابات واضحة بشأن الموعد الذي سيتم فيه حل الأزمة المالية وهو ما قادهم لإعلان حالة العصيان.