غوارديولا يثني على دور القائد كومباني

المصدر: لندن - وكالات

أثنى جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على الدور الذي يلعبه القائد فينسنت كومباني ضمن صفوف الفريق، وذلك بعد أن قاد السيتي لانتصار ثمين على ليستر سيتي 1 - 0 أول من أمس في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي مسجلاً الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 70 من المباراة. ورفع مانشستر سيتي رصيده بذلك إلى 95 نقطة لينتزع صدارة المسابقة من ليفربول.

وقال غوارديولا: «كومباني يتواجد هنا منذ أكثر من عشرة أعوام، وقد قدم دعماً للفريق ضمن جيل مذهل من اللاعبين.» وأضاف: «لقد تشكل الفريق بتواجده إلى جانب لاعبين آخرين مثل (جو) هارت و(بابلو) زاباليتا. عندما يكون لائقاً، يشكل فينسنت لاعباً مذهلاً ويكون قادراً على الظهور في اللحظات المهمة».

وقال غوارديولا، إنه كان يعتقد أنه ليس من المفترض على كومباني التسديد عندما تقدم باتجاه حدود منطقة الجزاء، لكن المدافع فاجأ الجميع بتسديدة ساحرة أسكن بها الكرة في الشباك بمهارة، مهدياً الانتصار لمانشستر سيتي. وأضاف غوارديولا، «هدف استثنائي، بالتأكيد».