بطولة عالمية للرماية لضعاف البصر

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

سيتنافس الرياضيون الذين يعانون من ضعف البصر في أول بطولة رياضية عالمية للرماية خاصة بالمقعدين. وجاء هذا الحدث وفقاً لموقع «insidethegames» الرياضي بعد أن تولت المنظمة العالمية للمعاقين إدارة النشاط من الاتحاد الدولي للمكفوفين.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية للمعاقين قد وافقت في وقت سابق على نقل إدارة الرماية السادسة من الاتحاد الدولي للمكفوفين إلى المنظمة العالمية للمعاقين في فبراير الماضي.

وسيشارك الآن 20 رياضياً يعانون من ضعاف البصر في المسابقة، التي بدأت في هانوفر في 6 مايو الجاري وتستمر حتى 12 من الشهر نفسه.

ويتنافس الرياضيون من ضعاف البصر في رياضة الرماية باستخدام بندقية هوائية يتم إطلاقها ضمن مدى يبلغ 10 أمتار. ويستخدم المتسابقون إشارة صوتية لإرشادهم في تحقيق هدفهم، وترتفع الإشارة الصوتية في الملعب مع اقتراب عملية التصويب من مركز الهدف.