كاسياس يغادر المستشفى

المصدر: لشبونة - وكالات

غادر حارس المرمى الدولي الإسباني السابق إيكر كاسياس «37 عاما» أول من أمس، المستشفى الذي أدخل إليه يوم الأربعاء الماضي بسبب أزمة قلبية، مؤكدا أن مستقبله غير مضمون. وقال كاسياس: إني متأثر قليلا لكني بصحة جيدة. كنت محظوظا جدا ، يجب أن أخلد للراحة لمدة أسبوعين أو ربما شهرين، لا أعرف.

في الحقيقة، الأمر سيان بالنسبة إلي، لا أعرف كيف سيكون المستقبل. وأصبح كاسياس شخصية رمزية مهمة في كرة القدم والرياضة عموما في إسبانيا بعد الفوز بثلاثية تاريخية «كأس أوروبا 2008، مونديال 2010، كأس أوروبا 2012»، وأعلن ناديه أنه عانى من أزمة قلبية حادة خلال حصة تدريبية للفريق صباح يوم الأربعاء وأدخل إلى المستشفى بشكل طارئ. وأوضح النادي أن الأزمة كانت عبارة عن انسداد حاد في الشرايين.