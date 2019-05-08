والدة رونالدو تثير السخرية

المصدر: عواصم - وكالات

أثارت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضجة كبيرة، بعد أن أعادت نشر تغريدة مضحكة على حسابها بموقع «توتير»، تقول إن ابنها أنقذ فريقه الحالي يوفنتوس من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وبحسب صحيفة «أس» ، نشرت دولوريس أفير، والدة رونالدو، أول من أمس صورة لابنها كتب عليها: «كريستيانو، هذا اللاعب الذي أنقذ يوفنتوس من الهبوط، وجعله يفوز بالدوري مجددا بعد 20 عاما من الغياب. إنه مذهل»، وعلقت على الصورة: «هذا هو ابني، فخري».

وأوضحت «أس» أن الصورة التي تحتوي على أخطاء لغوية لا يعرف مصدرها الحقيقي، وقالت: «ربما يكون أحدهم قرر السخرية من رونالدو باعتبار أنه لم يستطع مساعدة فريق السيدة العجوز في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا»، الذي كان الهدف الرئيسي من التعاقد مع «صاروخ ماديرا».