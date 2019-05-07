روي كوستا يقدم أداء مميزاً في جولة روماندي

المصدر: جنيف - البيان الرياضي

واصل روي كوستا تحقيق نتائج طيبة لفريق الإمارات للدراجات بفضل فوزه بالمركز الثاني في جولة روماندي، في سويسرا ، أول من أمس، ليحقق بذلك فوزه الرابع بمراكز منصة التتويج خلال السباق.

وتمكن البرتغالي بطل العالم السابق من تقليص الفارق في سباق الأفراد ضد الزمن في المرحلة الأخيرة، إلا أنه أنهى السباق أخيراً في المركز السابع متأخراً بفارق 49 ثانية عن الدراج الفائز بريموز روجليك (جامبو-فيزما). وقال روي كوستا: «كان مسار السباق ضد الزمن مميزاً وتنافسياً، وشهد الجزء الأخير منه سرعات عالية، ولذلك كان الحفاظ على طاقتي أمراً أساسياً بالنسبة إليّ».