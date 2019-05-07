أرسنال يودع رامسي بممر شرفي

المصدر: لندن - وكالات

ودع آرون رامسي ناديه أرسنال بطريقة مفعمة بالمشاعر، أمس، بعد 11 عاماً قضاها في النادي اللندني، وقال إنه يتطلع إلى المرحلة المقبلة في مسيرته باللعب مع يوفنتوس الإيطالي.

وحظي رامسي، وهو صاحب أكبر عدد من الأهداف للاعب وسط في أرسنال، برصيد 64 هدفاً، بتحية من زملائه، عن طريق ممر شرفي، ونال جائزة تذكارية، بعد التعادل 1-1 مع برايتون آند هوف ألبيون، على استاد الإمارات.

وقال رامسي (28 عاماً) لشبكة سكاي سبورتس «بكل تأكيد هذا أمر مفعم بالمشاعر. كانت رحلة مذهلة. 11 عاماً من حياتي، حدث فيها الكثير من الأمور. يمكن أن تعرف من نبرة صوتي ما يعنيه لي ذلك حقاً.

"أنا متحمس حقاً للتحدي الجديد، والفصل الجديد في حياتي (مع يوفنتوس)، لكن الموقف الحالي هو ما يسيطر على مشاعري اليوم". "هنا نشأت وترعرعت. أريد أن أتعامل مع ما حدث اليوم، وأتأقلم لعدة أيام، قبل أن أفكر في المستقبل، وأبدأ التركيز على ذلك".

"سأذهب إلى النادي الذي يلعب في دوري الأبطال، وسألعب مع (كريستيانو) رونالدو".