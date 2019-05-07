رونالدو بطل خارق في مسلسل كرتوني

المصدر: عواصم - وكالات

يلعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس ، دور بطل خارق في مسلسل للأطفال «كرتون»، تحت عنوان (القوة الضاربة-7). وسيقود كريستيانو رونالدو، وفقاً للمخطط، فريقاً من الأبطال الخارقين، إلى إنقاذ كوكب الأرض من الدمار، وسوف يعلم الدون زملاءه الثقة والقدرة على العمل في الفريق.

ونشر النجم البرتغالي مقطعا للترويج للقصص المصورة والمسلسل الكرتوني الذي يبنى عليها، عبر حسابه على موقع «تويتر». وطرحت القصص المصورة للبيع مع خيارات مختلفة للمغلف الرئيس، ويمكن شراؤها على موقع المشروع.

وقريبا جدا سنرى من تلك القصص نسخة على شكل سلسلة من الرسوم المتحركة. وموضوع القصص من ابتكار كريستيانو رونالدو بالتعاون مع المؤلف الشهير لقصص الأبطال الخارقين، شاراد ديفاراجان.