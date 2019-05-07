أياكس.. حلم الثلاثية مستمر

المصدر: أمستردام - وكالات

هز المهاجم كلاس يان هنتلار الشباك مرتين، ليقود أياكس أمستردام للقب كأس هولندا لكرة القدم، بفوز كبير 4 - 0 على فيليم تيلبورغ، أول من أمس، ويحافظ على آماله في حصد الثلاثية هذا الموسم.

وستمنح النتيجة ثقة كبيرة لأياكس، قبل استضافة توتنهام في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا غداً، بعد انتصاره 1-0 في لندن. ويتصدر أياكس الدوري الهولندي، متقدماً بفارق الأهداف على أيندهوفن، قبل جولتين من النهاية، ويأمل في حصد اللقب للمرة الأولى منذ 2014.

وأحرز بليند وهنتلار هدفين في غضون 60 ثانية، قبل نحو عشر دقائق من نهاية الشوط الأول، ثم جعل هنتلار النتيجة 3-0 في الدقيقة 67. واختتم الظهير راسموس كريستنسن الرباعية، ليصل أياكس إلى اللقب للمرة 19.