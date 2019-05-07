زيدان يطلب رحيل 8 لاعبين عن النادي الملكي

المصدر: مدريد - وكالات

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي ريال مدريد ، مراراً وتكراراً، أن هناك تحركات كبيرة في النادي الملكي خلال الانتقالات الصيفية. وحسب موقع ديفنسا سنترال، نقلاً عن إذاعة أوندا سيرو الإسبانية، فإن زيدان استقر على فتح باب الرحيل أمام 8 لاعبين في الصيف المقبل، عقب نهاية الموسم الجاري.

وكشف الموقع عن الأسماء المتوقع خروجها من ريال مدريد في الصيف، وهم، غاريث بيل، خيسوس فابيخو، سيرجيو ريجليون، ماركوس يورنتي، داني سيبايوس، ماريانو دياز، فالفيردي، بالإضافة إلى حارس مرمى. وخلت القائمة من العديد من الأسماء التي تداولتها بعض التقارير في الأسابيع الأخيرة، عن قرب رحيلهم عن النادي الملكي، ومنهم توني كروس ولوكا مودريتش وفاران ومارسيلو.

ويسعى الريال، بقيادة زيدان، لعقد صفقات جديدة، لتعزيز صفوفه، لكنه يفكر أولاً في الراحلين، للحصول على مبالغ كبيرة، لتمويل الصفقات المطلوبة.