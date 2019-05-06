راشد النعيمي يشيد بنتائج فريق شباب عجمان للكرة

المصدر: Ⅶ عجمان-ياسر قاسم

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس نادي عجمان، صباح أمس، بمكتبه بمقر البلدية، فريق 18 سنة لكرة القدم بالنادي، مشيداً بالنتائج التي حققها هذا الموسم، حيث حل وصيفاً في بطولة كأس الشباب، وخامساً في بطولة الدوري. حضر اللقاء خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة النادي، ونائبه أحمد الفورة، ويحيي المطروشي عضو مجلس الإدارة، رئيس قطاع المراحل السنية، والجهاز الإداري بالقطاع، يسلم عوض وأحمد راكان ويوسف دلوان.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بما أنجزه الفريق هذا الموسم، وحض اللاعبين والجهازين الفني والإداري على المحافظة على نتائج هذا الموسم، وتطويرها، وقال الشيخ راشد النعيمي: "إن تميز فريق 18 سنة، يبشر بمستقبل واعد، وإدارة النادي حريصة على الاهتمام بالمراحل السنية، وقال في كلمته للاعبين: أثبتم بإمكاناتكم الكبيرة، قدرتكم على أن تكونوا الأساس للمستقبل، وتحقق ذلك بفضل انضباطكم والتزامكم في التدريبات، وهو سر النجاح.

وطلب الشيخ راشد بن حميد النعيمي من اللاعبين، ضرورة التكاتف ، واللعب بقوة وإرادة، والتركيز أيضاً على الدراسة والتأهيل الأكاديمي، مؤكداً مساندته ودعمه لجميع اللاعبين على صعيد الدراسة أو الرياضة، متمنياً أن تحذو بقية المراحل السنية في النادي على ذات الدرب من التميز، وأن يكون فريق 18 سنة، قدوة حسنة للفرق التي تليه، وقال إن النتائج تأتي مع الوقت، ولكن المهم الالتزام بالانضباط لعكس سمعة النادي.