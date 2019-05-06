إصابة صلاح غير خطيرة

المصدر: لندن - وكالات

تلقت جماهير ليفربول ومنتخب مصر أخباراً سارة بشأن الإصابة التي تعرض لها المصري محمد صلاح، في مباراة ليفربول أمام نيوكاسل أول من أمس لحساب المرحلة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه صلاح وهو يخرج بشكل طبيعي من ملعب نيوكاسل، بعد تلقيه العلاج. وكانت مخاوف قد سرت حول إمكانية غياب صلاح عن نهائيات كأس أمم أفريقيا، المقررة في مصر خلال الفترة من الـ 21 يونيو حتى الـ 19 يوليو المقبلين.

وأصيب صلاح إثر اصطدامه مع حارس مرمى نيوكاسل، السلوفاكي مارتين دوبرافكا، عندما حاول الأخير إبعاد كرة عرضية، فوقع الدولي المصري على الأرض دون حراك. وتلقى صلاح العلاج على أرضية الملعب، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب، ليخرج محمولاً على ناقلة.