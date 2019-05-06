المصدر: لوس آنجلس - وكالات

تألق جيمس هاردن ليقود هيوستون روكتس للفوز 126-121 على غولدن ستيت وريورز، بعد وقت إضافي في المباراة الثالثة بالأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أول من أمس. وسجل هاردن 41 نقطة، واستحوذ على تسع كرات مرتدة، ومرر ست كرات حاسمة، ليقلص روكتس الفارق إلى 2-1 في سلسلة قبل نهائي القسم الغربي، التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وساهم أيضاً إيريك جوردون لاعب روكتس في الانتصار بإحراز 30 نقطة. وأحرز هاردن رمية ثلاثية حاسمة قبل 49 ثانية من نهاية الوقت الإضافي، ليمنح روكتس تقدماً مريحاً بنتيجة 124-118.

وأنهى درايموند جرين لاعب وريورز المباراة بتسجيل ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة السادسة في مسيرته بالأدوار الإقصائية، بعدما أحرز 19 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة، ومرر عشر كرات حاسمة.