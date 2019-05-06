فرانك ريبيري.. نهاية الرحلة مع «الملك»

المصدر: Ⅶ ميونخ - وكالات

ترك الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري الباب مفتوحاً في ما يتعلق بمستقبله في الملاعب بعد إعلان رحيله عن صفوف «ملك بافاريا» بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم نهاية الموسم الحالي.

وقال ريبيري (‏36 عاماً) في تسجيل فيديو نشره الموقع الرسمي لبايرن ميونخ: «ليس لدي خطة للموسم المقبل، لا أعرف ما الذي سأفعله، وأين سأواصل ممارسة كرة القدم».

وأكد ريبيري أنه يرغب في الاستمرار في ملاعب كرة القدم، لكنه أشار إلى أن المستقبل ليس واضحاً.

وقضى ريبيري 12 عاماً في صفوف بايرن ميونخ لكنه سيرحل عنه في نهاية الموسم الحالي، وسط تكهنات بإمكانية انتقاله إلى غلاطة سراي التركي.

وقال أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ إن النادي يدرس إقامة مباراة وداع للاعبيه ريبيري والهولندي آريين روبن عرفاناً بإنجازاتهما خلال سنوات طويلة من التألق داخل صفوف الفريق. وأوضح هونيس في وقت سابق أن المباراة التي يفكر فيها بايرن ستكون مماثلة للمباراة التي خصصت لنجم الفريق الألماني الدولي السابق باستيان شفاينشتيغر الصيف الماضي، عندما خاض شفاينشتيغر المباراة مع فريقه الحالي شيكاغو فاير الأمريكي أمام بايرن الذي قضى في صفوفه سنوات عدة وذلك على استاد «أليانز آرينا». ويلعب ريبيري /‏35 عاماً/‏ في صفوف بايرن منذ 2007 فيما يلعب روبن /‏35 عاماً/‏ في صفوف الفريق منذ 2009. ولم يحدد هونيس موعداً للمباراة المقترحة لوداع اللاعبين اللذين يمكنهما استكمال مسيرتها الكروية بنادٍ آخر.