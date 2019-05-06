«مركز نايف» بطلاً لخماسيات شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج العقيد علي خلفان المنصوري نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطي دبي، فريق مركز شرطة نايف، بطلاً لخماسيات شرطة دبي ، بفوزه على فريق إدارة التحريات 2 - 0.

حضر النهائي العقيد خلفان عبيد الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية، والرائد حسن عبد الرحمن العبدولي رئيس قسم الأنشطة الداخلية.

وهنأ العقيد المنصوري، فريق مركز شرطة نايف بالكأس، موضحاً أهمية البطولة من حيث التنافس الرياضي، واكتشاف الخامات الجيدة ، مؤكداً على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة العميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، فيما يتصل بدعم الرياضيين.