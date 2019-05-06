«فريق الإمارات للدراجات» يلهم الجيل الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تواصل أكاديمية فريق الإمارات للشباب، إلهام الجيل الجديد من أبطال رياضة الدراجات، حيث اجتمع المئات في حلبة مرسى ياس للاحتفال بنجاح مبادرة اليوم المفتوح لأكاديمية الشباب، التي أقامها فريق الإمارات، بمشاركة أكثر من 120 دراجاً يافعاً، والتي شملت عدداً من السباقات ضد الزمن والتحديات والدورات التعريفية برياضة الدراجات للأطفال من جميع الأعمار.

وحظي المشاركون في الحدث، بفرصة لقاء البطل الإماراتي يوسف ميرزا، الذي حرص على تقديم المشورة والنصائح للدراجين الصغار، ليتمكنوا من تطوير أنفسهم، وتعزيز قدراتهم التنافسية.