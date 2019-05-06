الإمارات تشارك في اجتماع آسيا وأوقيانوسيا لمكافحة المنشطات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شاركت الدكتورة ريمة الحوسني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، بالاجتماع الوزاري السادس عشر لممثلي الحكومات في آسيا وأوقيانوسيا، لمكافحة المنشطات في الرياضة لعام 2019، ممثلة لمعالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وعقد الاجتماع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال 29 و30 أبريل الماضي، بمشاركة العديد من الدول في آسيا وأوقيانوسيا، وافتتحه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

قدمت الدكتورة ريمة الحوسني التقرير السنوي الخاص بأنشطة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات لعام 2018، والخطط التطويرية والاستراتيجية التي تنتهجها اللجنة، كي تتقدم في مصاف الدول المتقدمة في مجال مكافحة المنشطات، وفي نفس الوقت، ضمان توافقها مع سياسات المنظمة العالمية ، ولرفع تصنيف اللجنة في العالم.