سيدات شرطة أبوظبي بطلات «حتا للكاياك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حصل فريق السيدات للتحدي والمغامرات، بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، على المركز الأول في سباق «تحدي حتا للكاياك للسيدات»، في مسافة 1.2 كيلومتر بقوارب الكاياك في مياه سد حتا بعد أن قطع المسافة في 12:32 دقيقة، كما شارك الفريق في مسابقة 700 متر تجديفاً بقوارب الكاياك وحقق مراكز متقدمة.

وأوضح، الملازم أول سالم السنيدي مدير فرع المغامرات، أن سباق «تحدي حتا للكاياك للسيدات»، الذي نظمته لجنة المرأة والرياضة، بمجلس دبي الرياضي، في بحيرة سد حتا يعد الأول من نوعه في الدولة المخصص للسيدات فقط، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على منح العناصر النسائية من منتسباتها فرصاً متميزة ومتجددة لخوض التجارب الجديدة والمتنوعة في المجال الرياضي.

وشهد السباق، نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة .