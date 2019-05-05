الإسبانية نوريا تتوج ببطولة أوميغا دبي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توجت الإسبانية نوريا إتوريوس ببطولة أوميغا دبي مون لايت كلاسيك بنسختها الأولى بعد أن حققت 71 ضربة وبمعدل ضربة تحت المعدل بختام البطولة التي أسدل الستار عليها أول من أمس بنادي الإمارات للغولف بعد منافسة ساخنة شهدت مشاركة 168 لاعبة بينهن 56 لاعبة محترفة من الأبرز على مستوى العالم تنافسوا على مدار 3 أيام للفوز بلقب النسخة الأولى والتي أقيم منها يومان تحت الأضواء للمرة الأولى.

وعقب الختام قام كل من رايلاند آشيليمان، الرئيس والرئيس التنفيذي لأوميغا وديفيد سبنسر المدير التنفيذي لشركة فالكون منظمة البطولة بتتويج الفائزات ، حيث توجت نوريا إتوريوس بالكأس وجائزة مالية وساعة أوميغا سبيد ماستر 38 مم الجديدة.