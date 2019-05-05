أوتمار هيتزفيلد ينتقد رومينيغه

المصدر: برلين - وكالات

انتقد أوتمار هيتزفيلد المدير الفني الأسبق لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي، مؤكداً أنه يتسم دائماً بالشك والتشاؤم. وأوضح هيتزفيلد، في مقابلة مع موقع «تي أونلاين» على الإنترنت أمس: «يميل للشك والتشاؤم دائماً، إذا لم تستطع الفوز بجميع الألقاب الثلاثة.

الآن، يمكن للفريق الفوز بلقبين آخرين ليكون موسماً جيداً ورائعاً». وأضاف: «لهذا، أعتقد أن هناك بعض المبالغة من كارل هاينز رومينيغه الذي يطالب دائماً بالعديد من الأشياء. ولكن هذا أمر يخص بايرن».

وأشار هيتزفيلد إلى أن رومينيغه رفض التأكيد على استمرار المدرب الكرواتي كوفاتش مع الفريق رغم موقع بايرن في الدوري الألماني (بوندسليغا) ووصول الفريق لنهائي الكأس. وأعرب هيتزفيلد عن اعتقاده بأن كوفاتش يمكنه تقديم «حقبة» ناجحة مع الفريق.