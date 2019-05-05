الإمارات جاهزة لاستضافة مونديال «بناء الأجسام»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، خلال اجتماعه في برشلونة الإسبانية مع الدكتور رافائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، أن الإمارات ستكون جاهزة بشكل متميز لتنظيم بطولة العالم التي ستقام في الدولة خلال شهر نوفمبر 2019 ويستضيفها مجمع زايد الرياضي في الفجيرة.

وذكر الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي أن الفجيرة تترقب مشاركة نحو 1200 رياضي من لاعبين وإداريين ومحكمين ورؤساء الاتحادات وممثليها خلال استضافة الإمارات اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لبناء الأجسام إضافة إلى منافسات البطولة.

وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي أن اللجنة المنظمة لبطولة العالم دشنت استعداداتها بشكل مبكر من أجل الوصول للجاهزية الكاملة وبشكل مبكر وبما يليق بمكانة الدولة في جميع الجوانب ومنها في جانب تنظيم البطولات الرياضية.

بدوره أشاد رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام الدكتور روفائيل سانتوغا بالجهود المتميزة لدولة الإمارات في دعم رياضة بناء الأجسام على المستويين المحلي والدولي وباستضافة الفجيرة بطولة العالم، وذلك خلال زيارته للدولة مؤخراً للاطلاع على الاستعدادات وحضوره المؤتمر الصحفي للتقديم للبطولة، واصفاً البنية التحتية لمجمع زايد وخبرة الفجيرة التنظيمية أنها ستقود لنسخة مثالية في المونديال المقبل.