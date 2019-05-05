المصدر: لوس أنجلس - وكالات

غرمت رابطة دوري السلة الأمريكي الأسترالي بن سيمونز جناح فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 20 ألف دولار أمريكي، بسبب خطأ على كايل لوري لاعب رابتورز، الخميس ضمن نصف نهائي المنطقة الشرقية. وراجع مسؤولو الدوري فيديو المباراة واللقطة التي حصلت قبل 8 دقائق على انتهاء الربع الثاني من المباراة التي حسمها فيلادلفيا 116-95 على أرضه.

وسقط اللاعبان تحت السلة بعد كرة ضائعة من فيلادلفيا، ثم ضرب سيمونز لوري فيما لم يحتسب الحكم أي خطأ. ويتقدم سيكسرز 2-1 في نصف النهائي الذي يحسمه الفائز في أربع مباريات من أصل سبع محتملة. وكان لوري وسيمونز قد اشتبكا أيضاً في يناير 2018.