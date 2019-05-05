هدفا صلاح الأفضل في أبريل

المصدر: لندن - وكالات

اختير الهدف الذي سجله محمد صلاح نجم ليفربول في شباك تشيلسي خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2 - 0 ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كأفضل أهداف فريقه خلال شهر أبريل الماضي.

وكان صلاح قد سجل الهدف الثاني لليفربول في شباك تشيلسي في الدقيقة 53 من المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في 14 أبريل، وقد اختير كأفضل أهداف الفريق طوال الشهر من خلال استطلاع أجراه النادي بموقعه على الإنترنت. وجاء الهدف الذي سجله صلاح في شباك ساوثهامبتون، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 3 - 1 في الخامس من أبريل، في المركز الثاني بقائمة أفضل أهداف الفريق.

وتلاه في المركز الثالث هدف جيورجينيو فينالدوم أمام كارديف سيتي في المباراة، التي انتهت بفوز ليفربول 2 / 0 في 21 أبريل.