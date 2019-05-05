منصور يتجاهل رؤساء الزمالك

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تجاهل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، إدراج اسم ممدوح عباس، الرئيس الأسبق للنادي، في فيلم تسجيلي تضمن نبذة عن تاريخ النادي ورؤسائه منذ تأسيسه عام 1911، وكذلك نجوم كرة القدم مع أهم أهدافهم، ويحمل الفيلم اسم «الزمالك اليوم».ومن المعروف وجود خلاف بين مرتضى منصور، وبين ممدوح عباس، الذي تولى رئاسة الزمالك، في الفترة من 2007، ولغاية 2014، ووصلت هذه الخلافات إلى ساحات القضاء، وتعمد منصور تجاهل فترة رئاسة عباس للنادي، كما تم تجاهل وضع اسم الكاتب الصحفي مرسي عطا الله، رئيس النادي في 2005، ومحمد عامر رئيس النادي بين عامي 2008 و2009.

وعقّب رئيس الزمالك قائلاً، إن ممدوح عباس قام بإغراق النادي في الديون، وأكد أنه يحترم الثنائي مرسي عطا الله ومحمد عامر، لكنهما تواجدا بالتعيين، مشيراً إلى حرصه على توثيق تاريخ النادي.