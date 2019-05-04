إعلان أسماء المرشحين لجوائز دوري الخليج العربي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق غداً التصويت لفئات جائزة دوري الخليج العربي لموسم 2018-2019 المرتبطة بالتصويت عبر الموقع المخصص للجائزة www.awards.agleague.ae، فيما سيتم تتويج الفائزين في 17 مايو الجاري في فندق جميرا مينا السلام بإمارة دبي.

وسيتم اليوم الإعلان عن قائمة المرشحين للجوائز، وسيكون بإمكان ممثلي الأندية، والإعلام والجماهير منح أصواتهم للمرشحين حسب النسب التالية: 25% لكل مدرب، 25% لكابتن الفريق، 25% لممثلي وسائل الإعلام المقروء، المسموع، المرئي والإلكتروني و25% للجماهير، بحيث يقوم كل مرشح باختيار خمسة مرشحين من الفئات المرشحة وترتيبهم من الأول إلى الخامس على أن تعطى للأول 5 نجوم، والثاني 4 نجوم، ثم الثالث 3 نجوم، والرابع نجمتين، فيما يحصل الخامس على نجمة واحدة، كل نجمة تعادل نقطة واحدة.

وفي حال التعادل في النقاط في فئات: أفضل لاعب إماراتي، أفضل لاعب أجنبي، أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب واعد، يتم تحديد النتيجة النهائية بناءً على معايير محددة، حيث سيتم خصم نقاط عن البطاقات الحمراء والصفراء بالنسبة لفئة اللاعبين، وفي حال التعادل في عدد النقاط في فئة أفضل مدرب، سيتم تحديد النتيجة النهائية بناء على عدد المباريات التي فاز بها الفريق تحت قيادة المدرب، والعقوبات والغرامات التي صدرت في حقه خلال بطولة دوري الخليج العربي.

بعد انتهاء مرحلة التصويت، سيتم الإعلان عن القائمة المختصرة المكونة من ثلاثة مرشحين، على أن يتم تتويج الفائزين في حفل جائزة دوري الخليج العربي في 17 مايو الجاري.