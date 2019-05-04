تعادل يمنح تشيلسي رقماً قياسياً

المصدر: عواصم - وكالات

تعادل اينتراخت فرانكفورت 1-1 مع ضيفه تشيلسي في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم أول من أمس بعدما سجل بيدرو هدفاً غالياً خارج الديار مع صفارة نهاية الشوط الأول.

وبهذا التعادل حقق تشيلسي رقماً قياسياً بخوض 16 مباراة متتالية من دون هزيمة في الدوري الأوروبي ليحطم الرقم السابق الذي حققه أتليتيكو مدريد من 2011 إلى 2012.

وكان الصربي لوكا يوفيتش وضع أصحاب الضيافة في المقدمة في الدقيقة 23 ليحرز اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً هدفه التاسع في المسابقة و26 له هذا الموسم. ويحتل الفريقان المركز الرابع في الدوري المحلي في بلديهما بينما يمثل الدوري الأوروبي طريقاً بديلاً للعب في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وستقام مباراة الإياب في ستامفورد بريدج يوم الخميس المقبل. وتغلب أرسنال 3-1 على فالنسيا في المواجهة الأخرى للدور قبل النهائي لتزيد احتمالات أن يكون النهائي في باكو بين فريقين من لندن.