عقوبات تأديبية على مبابي ونيمار

المصدر: باريس - وكالات

أعلن الاتحاد الفرنسي أمس أنه قرر إيقاف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ثلاث مباريات بعد طرده في المباراة النهائية لكأس فرنسا، وبدء إجراءات بحق زميله البرازيلي نيمار الذي ضرب أحد المشجعين في نهاية المباراة ذاتها. وكان مبابي طرد ببطاقة حمراء إثر تدخله العنيف على لاعب رين داميان دا سيلفا في أواخر المباراة النهائية التي خسرها فريقه بركلات الترجيح.

وغاب مبابي عن مباراة فريقه الأخيرة ضد مونبلييه منتصف الأسبوع الجاري، وبالتالي سيغيب عن مباراتين إضافيتين. أما قضية نيمار، فهي أكثر تعقيداً لأنه وجه لكمة خفيفة لأحد المشجعين خلال توجهه وزملاؤه لاستلام ميدالية المركز الثاني بعد انتهاء مباراة نهائي الكأس.