شرطة دبي تنظم الملتقى الرياضي التوعوي «عش كبطل»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، الملتقى الرياضي التوعوي الأول «عش كبطل» للاعبي فئة الناشئين في أندية النصر والوصل وشباب الأهلي وحتا ونادي دبي للشطرنج ونادي دبي لأصحاب الهمم.

وأكد بطي أحمد الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن الملتقى يهدف إلى بناء وتطوير مهارات وقدرات اللاعبين، وتحفيزهم على النجاح والعيش كأبطال، وتعزيز وترسيخ الجانب السلوكي لديهم .

كما أكد الفلاسي أن الملتقى يسعى إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار المالي والتعليمي في حياة ومستقبل اللاعب، وترسيخ قيم النجاح عن طريق استقطاب الناجحين من اللاعبين السابقين لاستعراض تجربتهم، إلى جانب العمل على تعزيز ثقة اللاعبين بالشرطة وجعل بيئة الشرطة بيئة صديقة لهم.