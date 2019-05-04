الترجي والوداد.. حلم تكرار نهائي 2011 في أبطال أفريقيا

المصدر: عواصم - وكالات

يتطلع الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، ممثلا الكرة العربية في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، للتأهل لنهائي المسابقة القارية.

حينما يخوضان إياب الدور قبل النهائي للبطولة اليوم.ويخرج الترجي (حامل اللقب) لملاقاة مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، فيما يحل الوداد ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقي، حيث يحلم الفريقان التونسي والمغربي بتكرار لقائهما في نهائي نسخة المسابقة عام 2011.

وتغلب الترجي 1 - 0 على مازيمبي بالملعب الأولمبي في رادس. ويطمح الوداد البيضاوي، لتسجيل ظهوره الرابع في نهائي البطولة، لكن المهمة صعبة بعد فوزه 2 - 1 في لقاء الذهاب.