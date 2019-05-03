«تحدي الرمضى» برأس الخيمة غداً

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

تنطلق ظهر غد، منافسات بطولة «تحدي الرمضى»، للمرة الأولى في رأس الخيمة، والتي ينظمها نادي رحّالة الإمارات، وبرعاية كل من غرفة التجارة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة حماية البيئة والتنمية، ودائرة الخدمات العامة بالإمارة، وتقام منافساتها في مدينة خليفة بن زايد في رأس الخيمة.

وأكد محمد عبد الله المنصوري رئيس اللجنة المنظمة، أن هذه البطولة، وإن كانت تعد الأولى من نوعها، التي ينظمها نادي رحالة الإمارات داخل إمارة رأس الخيمة، إلا أنها حققت نجاحات كبيرة خلال دوراتها التسع السابقة. وأكد محمد حسن السبب المدير العام لغرفة رأس الخيمة بالوكالة، أن الرغبة الأكيدة لإمارة رأس الخيمة لاستضافة البطولة، بخوض تجربة المشي حفاة على رمال الصحراء الساخنة، بحضور فريق طبي متميز.