«مركز نايف» بطلاً لخماسيات شرطة دبي

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

توج العقيد علي خلفان المنصوري نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، فريق مركز شرطة نايف بطلاً لخماسيات شرطة دبي لكرة القدم، بفوزه في النهائي على فريق إدارة التحريات بنتيجة 2 ـ صفر، واستطاع فريق نايف حسم البطولة في الشوط الثاني بواسطة لاعبه محسن محمد، الذي سجل هدفين في الدقيقة 16 والدقيقة 18 ليتوج بذلك فريق نايف بكأس البطولة حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

حضر النهائي العقيد خلفان عبيد الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية، والرائد حسن عبد الرحمن العبدولي رئيس قسم الأنشطة الداخلية، والملازم أول راشد المر مشرف البطولة، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة الملازم أول خالد المهيري والملازم أحمد خلفان الحمادي، وعدد من الضباط والمسؤولين في شرطة دبي.

وهنأ العقيد المنصوري فريق مركز شرطة نايف بالكأس، موضحاً أهمية البطولة من حيث التنافس الرياضي، مؤكداً على توجيهات اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة العميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، فيما يتصل بدعم الرياضيين وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاح بطولات شرطة دبي. كما أكد العقيد خلفان عبيد الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية، على أهمية البطولة كونها تأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام، نظراً للمشاركة الواسعة من قبل الإدارات والمراكز في شرطة دبي، مهنئاً الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.