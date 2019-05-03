يوسف ناصر يثير أزمة في الدوري الكويتي

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

مع اقتراب الموسم الرياضي في الكويت من محطته الأخيرة، بختام منافسات دوري فيفا، من المنتظر أن تطفو على السطح أزمة جديدة، سيكون بطلها المهاجم الدولي يوسف ناصر لاعب القادسية الحالي، وكاظمة السابق، بعدما أبدى نادي الكويت رغبته في ضم اللاعب، الذي سينتهي عقده مع القادسية بنهاية الموسم.

ينتظر كاظمة عودة اللاعب لصفوفه، بعدما انتقل إلى النهضة العماني في الموسم الماضي، دون الحصول على موافقة مجلس إدارة كاظمة، ليحصل على البطاقة الدولية المؤقتة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، كونه ما زال لاعباً هاوياً، ولا يرتبط بعقد مع ناديه السابق، وبعد انتهاء عقده مع النادي العماني، وقّع اللاعب لنادي القادسية، ليتم معاملته كمحترف.