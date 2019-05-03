المستقبل بطل سباعيات فرق المؤسسات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج فريق المستقبل، بلقب بطولة سباعيات فرق المؤسسات لكرة القدم، التي نظمها الاتحاد الرياضي للمؤسسات الحكومية في أبوظبي، بمشاركة 20 فريقاً بعد فوزه على فيتنس للرياضة بسداسية نظيفة في ثالث إنجاز للفريق خلال الموسم الحالي. عقب نهاية اللقاء تم تتويج الفريق البطل بواسطة، أحمد حمد المزروعي الأمين العام للاتحاد نيابة عن سيف بن أحمد الهاملي رئيس الاتحاد الرياضي العام للمؤسسات الحكومية.

واللواء الركن بحري (م) أحمد الطنيجي رئيس لجنة المسابقات، ومحمد الجوهري المدير المالي والتنفيذي، محمد الجلاف المهيري المدير الفني للاتحاد وسط احتفالية كبيرة، ونال فريق فيتنس للرياضة جائزة المركز الثاني وشمل التكريم حكام البطولة.

من جانبه، نقل أحمد حمد المزروعي الأمين العام للاتحاد تحيات وتهاني رئيس الاتحاد، مشيداً بجهود كافة الجهات التي ساهمت في إنجاح الموسم الرياضي الذي بلغ ختامه بنجاح، بفضل تعاون جميع الجهات ذات العلاقة، متمنياً أن يشهد الموسم المقبل الكثير من المسابقات الفردية والجماعية، فيما شكر الدكتور سعيد حمد سعيد الحساني مشرف فريق أكاديمية المستقبل، اتحاد المؤسسات برئاسة سيف بن أحمد الهاملي على استمرار ونجاح المنافسات على مدار سنوات طويلة.