شاهد .. رونالدو يشتري أغلى سيارة في العالم

المصدر: وكالات

كشفت تقارير إعلامية أن سيارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجديدة كلفته قرابة 11 مليون يورو، ما سيجعلها أغلى سيارة في العالم مُستخدمة للتنقل. ويعد نجم يوفنتوس الإيطالي من هواة جمع السيارات السريعة والأنيقة. كما ينقل موقع "ياهو سبورت" أن النجم البرتغالي يمتلك مجموعة من بعض الموديلات الأنيقة في مرآبه.

وتصل السرعة القصوى للسيارة الجديدة إلى 420 كلم في الساعة بقوة 1500 حصان، ما تمنح نجم ريال مدريد السابق مكانة متميزة بين هواة جمع السيارات السريعة، بيد أن موقع "ياهو سبورت" يؤكد أن أهم ميزة تجذب رونالدو في اختيار سياراته هي ندرتها.

سيارة رونالدو الجديدة هي نسخة فريدة من نوع بوغاتي لا فواتور نوار، ولن تصنع الشركة منها سوى سيارة واحدة. لكن يبدو أن على رونالدو الانتظار بعض الشيء من أجل الحصول عليها، ومن المتوقع أ لا يحصل عليها إلا في عام 2021 لأن الشركة صاحبة العلامة التجارية تريد تطوير العديد من الأجزاء داخل السيارة، لتكون على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال المحركات.

وتعني "لا فواتور نوار" السيارة السوداء، وتمتع بهيكل خارجي أسود. تعتمد بوغاتي لا فواتور نوار على محرك مستعار من سيارة بوغاتي تشيرون الأساسية، وهو محرك W16 سعة 8 لترات مع أربعة شواحن توربينية يولد قوة 1500 حصان وتعجيل 1600 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ولم تؤكد الشركة المصنعة حتى الآن ما إذا كان كريستيانو هو المالك الحقيقي لهذه السيارة أم لا. يُذكر أن سيارة بوغاتي لا فواتور نوار تمكنت من سحب لقب أغلى سيارة في العالم من السيارة الإنجليزية الوحيدة في العالم رولز رويس سويبتايل.