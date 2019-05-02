المصدر: روما - د ب أ

أعلن نادي ميلان الإيطالي أول من أمس، تمديد عقد حارس مرماه الشاب أليـــساندرو بليزاري حتى عام 2023، وذكر النادي في بيان له أن بليزاري /‏ 19 عاماً/‏ وقع على عقد جديد يربطه بميلان حتى يونيو 2023.

ولم يشارك بليزاري في أي مباراة مع الفريق في أي بطولة، لكنه يتوقع له أن يكون أحد أبرز الأسماء في مستقبل النادي.

وقضى بليزاري المــوسم الماضي معاراً إلى فريق تيرنانا في الدرجة الثانية الإيطالي، كما أنه حــرس مـرمى المنــتخب الإيطالي للشباب تحت 20 عاماً وصيف بطـــولة كــأس العالم للشباب في 2017، واحتل المركز الثاني مع منتخب بلاده تحت 19 عاماً في بطـــولة أوروبا للنـــاشئين الــعام الماضي.