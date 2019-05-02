هوينيس 40 عاماً في حب البافاري

المصدر: ميونخ - د ب أ

أثنى أسطورة كرة القدم الألماني فرانز بيكنباور وكارل-هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني على أولي هوينيس رئيس النادي، العاشق لناديه، وذلك بمناسبة مرور 40 عاماً على بداية عمله الإداري في بايرن.

وبدأ هوينيس، لاعب بايرن السابق، عمله في منصب المدير العام للنادي البافاري في أول مايو 1979، ونجح في تحويل النادي المتعثر ماليا في ذلك الوقت، إلى واحد من الأندية الأكثر ثراء في العالم حاليا.

وقال بيكنباور، الرئيس السابق لبايرن، في تصريحات نشرها النادي بموقعه على الإنترنت إن هوينيس شكل «ضربة حظ كلاعب وكمدير عام وكرئيس وكذلك كرئيس لمجلس الإشراف» في النادي الأكثر تتويجا بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) والمتوج بطلا لأوروبا خمس مرات.

وأضاف بيكنباور «كان له دور كبير، من خلال معرفته ومشاركته وكفاءته، فيما وصل إليه النادي اليوم من مكانة وما يتمتع به من قيم. نعتبر أنفسنا محظوظين بتواجده».

أما رومينيغه، فقد وصف هوينيس بأنه «رائد» كان قد «أعاد اختراع بايرن» من أجل تحقيق النجاح.

وأضاف «كيان بايرن ميونخ لم يكن بالحجم الذي اصبح عليه الآن، ولكن أولي كان ذكيا ومبتكرا».

وتابع «لقد كان أبرز مشجع لبايرن لأكثر من 40 عاما، وعندما فاز بايرن مؤخرا على دورتموند 5 /‏‏ صفر، ضحكت عندما شاهدت طريقة احتفاله، فقد احتفل مثل صبي صغير... بايرن ميونخ يشكل حياته».